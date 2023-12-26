وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من شركة "الظاهر الإماراتية" الأسبوع المقبل على البرلمان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض إتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة الظاهر الإماراتية التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي في اغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح في تصريحات له اليوم علي هامش وضع حجر اأساس مخازن المحافظات أنه سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة وذلك لإقرارها والبت فيها متوقعا البت فيها خلال اسبوعين ثم ارسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية .