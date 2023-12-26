ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من شركة "الظاهر الإماراتية" الأسبوع المقبل على البرلمان

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض إتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة الظاهر الإماراتية التي يدعمها  صندوق أبوظبي للتنمية  العاملة في القطاع الزراعي في اغسطس الماضي  لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار  على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح في تصريحات له اليوم علي هامش وضع حجر اأساس  مخازن المحافظات أنه سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة وذلك لإقرارها والبت فيها متوقعا البت فيها خلال اسبوعين ثم ارسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية .

اتفاقية توريد القمح شركة الظاهر الإماراتية صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي وزارة العدل التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي