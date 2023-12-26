عودة الصيادين لجونة التراكي بإدكو.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه المستمر تطوير شامل في كافة مناحي الحياة وكافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي والذي ظهر جليا بتنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بمركز ادكو.

وأشارت نائب المحافظ، إلى حرص محافظة البحيرة على تطوير نشاط الصيد والذي يُعد من الأنشطة الرئيسية بالمحافظة ويهدف المشروع إلى تجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم مما يعرضها للتلف بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي دخول وخروج المراكب.

وشهد محمد أحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة إدكو وقائد قوات حرس الحدود التشغيل التجريبى لميناء التراكي استعدادا لافتتاح والمقام على مساحة 80 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي.

وتعتبر جونة التراكي هي أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة اقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب بالإضافة لتوفير جميع أنواع الأسماك للمواطنين.