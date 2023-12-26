العدد الجديد لـ"مسرحنا".. فلسفة المسرح عند يوسف إدريس والشعائر الطقسية في النصوص

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "852".

ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لهمت مصطفى عن عرض "الحلم نور" مشروع تخرج الفرقة الرابعة لمسرح التربية بالزقازيق، وتكتب رنا رأفت عن كتاب "مواطن في قاعة المسرح" للكاتب والشاعر يسري حسان والذي يصدر قريبا عن المجلس الأعلى للثقافة، وتكتب همت مصطفى عدة تقارير ومتابعات عن عرض "زنوبيا" للمخرجة كريمة بدير في ليلة متفردة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وصدور مجموعة مسرحيات "المكحلة واليشمك" للكاتب والناقد إبراهيم الحسيني عن الهيئة العربية للمسرح، ونتائج المسابقة المسرحية للنشاط الطلابي بجامعة المنصورة.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات يستهل بتحقيق أجرته روفيدة خليفة مع الحاصلين على جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وتحاور إيناس العيسوي الباحث والناقد د. عمرو دوارة بعد حصوله على درع سميحة أيوب من مهرجان شرم الشيخ.

وفي قسم رؤى يكتب جمال الفيشاوي "هيلين" عن الملحمة الشعرية الإلياذة، ويكتب د. محمود كحيلة عن أطفال التربية الخاصة بالتعليم المصري يقدمون فطوطة وحيلة القاضي، وتكتب د. وفاء كمالو عن "المغامرة" إبداع يليق بتاريخ الثقافة الجماهيرية.

وفي قسم نوافذ يكتب عبد السلام إبراهيم: الاستعارة الدرامية في "كتاب الله" مسرحية الصراع بين النور والظلام للشيخ سلطان القاسمي، ويكتب عيد عبد الحليم عن "فلسفة المسرح عند يوسف إدريس وأثرها في الحركة المسرحية، ويكتب محمد أحمد كامل: الملامح والشعائر الطقسية في النصوص المسرحية، وينشر العدد الجزء الثالث من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "الفكر.. التراجيديا.. تراجيديا الفكر.. ملاحظات على مصير النظرية على خشبة المسرح" لـ هانز – تيس ليمان.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الخامس والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عروض غير ناجحة!".

ويكتب محمد الروبي في مشهد: في ليلة الاحتفاء بثلاثين عاما من الرقص.. وليد عوني.. إيكاروس الذي لم يسقط أبدا.

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.