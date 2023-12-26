إصابات بقصف إسرائيلي يستهدف مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع عدد من الإصابات لعدد من النازحين بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد مقراتها في مدينة خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأفادت الجمعية، أن هناك معاناة لعدد من الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود، فيما يعتقل الاحتلال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة، موضحة أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

وأشارت إلى أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، في ظل استهداف المواطنين في هذه المناطق.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا لأكثر من 80 يومًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.