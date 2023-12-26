أستون فيلا ينتظر هدايا "البوكسينج داي" أمام مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة انطلاق جولة "البوكسينج داى"، بين فريق أستون فيلا، "الحصان الأسود" لهذا الموسم، والذي يحل ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، لحصد الثلاث نقاط، واستغلال صناديق هدايا "بوكسينج داي"، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد غياب الانتصارات فى الثلاث جولات ماضية ولم يحقق سوى انتصار وحيد فى آخر 5 جولات بالبريميرليج.

بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً، بعد أن قهر كبار إنجلترا، فى جولات الدور الأول، بالفوز على مانشستر سيتى وأرسنال، توتنهام وتشيلسي، ويسعى لحصد الثلاث نقاط.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوي مع فريق ليفربول الوصيف، بينما يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 28 نقطة.