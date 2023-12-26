تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.
كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو جرام ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
بمواجهته عترف بنشاطهمالإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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سقوط عاطل بحوزته 1.900 جرام حشيش بكرداسة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.