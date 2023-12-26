المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: أسوأ قيادة سياسية في تاريخ البلاد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سلوكه: "لقد أدركت حماس ضعف القيادة. لو كنت رئيسًا للوزراء وقت وقوع المذبحة كنت سأستقيل في ذلك اليوم".

وأضاف: "في عهدنا (الحكومة السابقة)، عرفت لم تهاجم حماس. الآن أدركت حماس نقطة الضعف وهي أسوأ قيادة سياسية في تاريخ البلاد".

وتابع: إن استبدال نتنياهو أثناء الحرب يمثل مشكلة، ولكن لا يوجد خيار آخر. ولا يمكنه الاستمرار في العمل كرئيس للوزراء".

وفي وقت لاحق، تساءل لبيد: "كيف يمكنك أن تثق بحكومة يرأسها نتنياهو، في كل يوم يمر يزداد القلق بشأنها. إن الحكومة التي لا تحتوي على تعريفات واضحة تصبح هيئة استشارية لا يتم الاستماع إليها بالضرورة".

وأوضح: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في القتال كل صباح والتأكد من أنه لا ينتقص من الهدف الشامل المتمثل في إعادة المختطفين. لا ينبغي لإسرائيل أن توقف القتال حتى يموت قادة حماس، فسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنه كذلك".

وتابع: أنا أيضا أنتقد نفسي والمستوى السياسي بأكمله الآن - الائتلاف والمعارضة. نحن لا نفعل ما يكفي لإعادة المختطفين".