القبض علي سائق بحوزته 13 كيلو حشيش في أطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام سائق بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام



بمواجهته عترف بنشاطهمالإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.