الزمالك يتمسك ببقاء عواد ويرفض مغريات السعودية

أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسكه ببقاء، محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وتجديد تعاقد الحارس الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى محمد عواد عرضًا مغريًا من نادي الحزم السعودي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتطلع مسئولو الأبيض إلى تجديد عقده خلال الفترة الحالية، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق.

وكشف مصدر مقرب من الحارس، عن رغبته في تجديد تعاقده والبقاء ضمن صفوف القلعة البيضاء، ويعقد مجلس الإداة جلسة مع محمد عواد خلال الأيام القادمة للاتفاق على بنود العقد الجديد مع النادي.

ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.