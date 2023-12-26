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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت

صناعة الرخام والجرانيت
صناعة الرخام والجرانيت
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قال صابر إمبابي، نائب رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية، إنه تم تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان، حيث تم تحويل مخلفات الإنتاج والمصانع وعمل مصنع من قبل القوات المسلحة لتدوير المخلفات وتم عمل منطقة كبير لتشوين البلوكات، بجانب عمل منطقة كبيرة جدا للسيارات وحدث تطوير شديد حولها لمدينة صناعية.

وأضاف "إمبابي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن الصناعة هي قاطرة الإنتاج ومصدر الدخل للعملة الصعبة في كل الدول وليس مصر فقط، موضحًا أن هناك طرق تم تطويرها في شق الثعبان سواء خارج المنطقة أو داخله.

وتابع، أن صناعة الرخام والجرانيت مهمة رغم صعوبتها، موضحًا أن منطقة شق الثعبان بها مصانع كبيرة مثل المدارس تأخذ العامل منذ البداية ويتدرج حتى يصبح خبير في الصناعة والأوناش.

وأردف، أنه تم إنشاء مكان ليكون مثل المدرسة الفعلية بشق الثعبان ولكنه لم يتم البدء في العمل داخله بشكل فعلي، ولكن جاري العمل عليه.

شعبة المحاجر الرخام الغرفة التجارية منطقة شق الثعبان مخلفات الإنتاج