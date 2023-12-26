اعتقال وزير خارجية سابق ببوركينا فاسو بعد عودته للبلاد

اعتقلت السلطات في بوركينا فاسو السياسي المعارض ووزير خارجية بوركينا فاسو الأسبق، أبلاسي أودراوجو، البالغ من العمر 70 عاما، من منزله عقب عودته من رحلة طويلة خارج البلاد.

وذكرت منصة "أفريك سوار" الإخبارية أن أفرادا يرتدون أزياء مدنية اعتقلوا، أودراوجو، مساء يوم الأحد الماضي من منزله في حي "أواجا 2000" عقب رحلة طويلة خارج البلاد.

ونقلت عن أحد أقارب المسئول البوركيني، الذي كان حاضرا وقت اعتقاله، قوله إن أبلاسي أودراوجو بعد تلقيه زيارات في بداية فترة ما بعد الظهيرة في منزله حضر رجلان يرتديان ملابس مدنية حوالي الساعة السادسة والنصف مساء وقدما أنفسهما إليه وطلبا منه، دون وجود أمر قضائي أو استدعاء محدد، المضي برفقتهما.

وأضاف أن عددا كبيرا من العناصر الأمنية كانت موجودة خارج منزل "أودراوجو" الذي تبع زائريه دون أي مقاومة.