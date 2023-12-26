تسليم 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعي بورسعيد

سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وشهد الوزيرين أوبريت "مستقبلنا معاك" وأوبريت "وش الخير" تقديم مجموعة من الأطفال، وتطرقت الفقرات الفنية بالأوبريت للإنجازات التي شهدتها مصر بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وناقش محافظ بورسعيد مع وزيري التنمية المحلية والزراعة، فور وصولهما إلى ديوان عام المحافظة، عدد من الملفات التي تهم المواطنين، كما جرى متابعة المشروعات الجارية والمشروعات المنتظر افتتاحها، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في شتى المجالات.

ويتضمن برنامج وزيري التنمية المحلية والزراعة خلال زيارتهما بورسعيد، تسليم عقود تمليك أراضي زراعية إلى المزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وافتتاح أعمال تطوير منطقتي فاطمة الزهراء والسيدة خديجة، وكذلك افتتاح حديقتي الكروان والحي الإماراتي، وتفقد منطقة مجمع الأسواق وما تضمه من بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الحضاري وسوق البالة والجراج متعدد الطوابق، وكذلك تفقد المفارخ السمكية غرب بورسعيد وعدد من المشروعات الآخرى.