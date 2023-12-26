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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية بالفيوم

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
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 دشن  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية .

وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى  وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس  والأقصر "  على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة  بإنشاء  ثلاثة مخازن استراتيجية  حتى الآن تتعدي  4.5 مليار جنيه ،في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ، واستشارى المشروع  مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.

ويأتى ذلك استمرارا  لتنفيذ توجيهات  السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام

والمنتجات الغذائية السلع الأساسية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية أكبر مشروع قومي مخازن استراتيجية