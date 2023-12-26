"ثقافة المنيا" تناقش دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز قيم المواطنة

شهدت قرية بني حرام التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، امس الاثنين، انطلاق فعاليات برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا.

كما تضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز قيم المواطنة" شارك بها أيمن محمد عبد اللطيف مدير مركز شباب بني حرام، عمرو الجبالي أخصائي رياضي، مصطفى ريس معلم تاريخ.

وبدأت الندوة بحديث أيمن محمد عن وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعها، مبينا خصائصها وأهميتها، كما تناول أهم إيجابياتها وسلبياتها وكيفية التعامل بشكل صحيح معها.

وفي ثاني محاور الندوة، تحدث عمرو الجبالي عن مفهوم المواطنة والفرق بين المواطنة والوطنية، موضحا أن الوطنية هي حب الوطن والولاء والانتماء له والاعتزاز به، والحرص على تحقيق مصالحة وحفظ سيادته واستقلاله، وعن المواطنة أكد أنها علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه، وتفرض حقوقا دستورية وواجبات منصوص عليها بهدف تحقيق مقاصد مشتركة متبادلة.

وفي كلمته، أوضح مصطفى ريس دور وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في ترسيخ قيم المواطنة، بما تبثه من رسائل وتوفره من تطبيقات، وكيف يمكن أن تكون هذه الوسائل نعمة على ترسيخ قيم المواطنة أو أن تكون معول هدم لها، مشيرا إلى ضرورة التوعية بدور وسائل التواصل والتفاعل معها واستخدامها بالشكل الأمثل.

وأكد أهمية دور المواطنة في مواجهة العولمة والغزو الثقافي الخارجي الذي يهدف إلى هدم قيم ومبادئ المجتمع.

هذا وتضمن البرنامج عددا من الورش الفنية التي قدمها فنانو بيت ثقافة ديرمواس لأطفال القرية، منها ورشة فنية عن حب الوطن، باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب عبر خلالها الأطفال المشاركين عن العام الجديد وحب الوطن وأشهر معالمه التاريخية.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتور رانيا عليوة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرى مراكز محافظة المنيا، وتهدف لتعزيز القيم الإيجابية ونشر برامج التوعية بأهمية المواطنة وتقبل الآخر ومواجهة الأفكار المتطرفة.

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