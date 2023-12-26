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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الشناوي وياسر إبراهيم يخضعان لأشعة تحت إشراف الجهاز الطبي

محمد الشناوي وياسر
محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبا الأهلي
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يخضعان محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، من أجل معرفة حجم إصابات الثنائي، وموقفهما من خوض لقاء فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامته مساء يوم الخميس القادم.

وكان محمد الشناوي وياسر إبراهيم قد خرجا من مباراة  سيراميكا كليوباترا حتى لا تتفاقم إصابتهما بسبب ضغط المباريات.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

محمد الشناوي ياسر إبراهيم الأهلى أحمد جاب الله فيوتشر سيراميكا كليوباترا