«بيبو»: مروان عطية جاهز لمباراة فيوتشر

قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من قائمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري، بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني في منحه راحة فقط.

وأكد مدير الكرة بالنادي، أن مروان عطية لا يعاني من أي إصابة مطلقا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن مروان عطية ينتظم مع زملائه في المران الجماعي مساء اليوم.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.