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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نزلة برد وراء غياب «زعلوك» عن تدريبات الأهلي

محمد زعلوك مهاجم
محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعرض لنزلة برد شديدة، منعته من التواجد في التدريبات الأخيرة.

وأضاف مدير الكرة، أن زعلوك ينتظم في المران الجماعي فور تعافيه من نزلة البرد، وهناك محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة فيوتشر القادمة في نهائي بطولة كأس السوبر والتي ستقام مساء الخميس المقبل.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

محمد زعلوك الأهلى فيوتشر كأس السوبر أبوظبي سيراميكا كليوباترا