الأهلي يبدأ تدريباته لمواجهة فيوتشر بكأس السوبر المصري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في أبوظبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.