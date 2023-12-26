الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المناضلة الفلسطينية خالدة جرار بعد تفتيش منزلها بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، المُناضلة الفلسطينية خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة "البيرة" المُلاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش.

وخالدة جرار، أسيرة مُحررة، وتعد أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، وكانت جرار قد اعتقلت عدة مرات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، وطالت الاعتقالات قرابة 5 آلاف فلسطيني.