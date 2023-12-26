بالفيديو.. هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تكشف تفاصيل انطلاق موسم صيد البط البري

قالت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تمتاز بوجود برك البط الطبيعية التي تحتوي على الحشائش، بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وبالتالي تكون الأجواء ملائمة لاستقبال الطيور المهاجرة، موضحة أن مصر تعد ثان أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة.

وأضافت "رشا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الشاليهات لاستقبال الهواة والصيادين، موضحة أن الشرقية تضم 3 برك طبيعية، إحداهما تقام على مساحة 1741 فدانا، وتضم مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الزوار.

وتابعت، أن موسم صيد البط البري فى الشرقية يأتي في منتصف نوفمبر وحتى منتصف مايو، ولكن بسبب الظروف الطبيعية والمناخية هذا العام، بدأ موسم الصيد مع بداية شهر ديسمبر، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي ويستمر حتى شهر يناير.