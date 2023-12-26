جلسة بين شيكابالا وفتوح لإنهاء الخلاف بعد تمديد التعاقد مع الزمالك

تجمع خلال الأيام القليلة القادمة، جلسة بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة صلح مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد تمديد عقد الأخير مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة.

وتأتي الجلسة برعاية إدارة الكرة بالزمالك، من أجل إنهاء جميع الخلافات بين الطرفين، وفتح صفحة جديدة، بعدما قاما اللاعبين بإلغاء متابعة الآخر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على خلفية مغادرة فتوح معسكر الزمالك لليلة مواجهة زد في مسابقة الدوري.

وقرر مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق إيقاف اللاعب لمدة شهر وعرضه للبيع، بعد مغادرته رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، ثنائي الفريق، لمعسكر مباراة زد في بطولة الدورى العام، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ويذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.