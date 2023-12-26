مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية

لقى أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 12 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية، أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى وصلة المريوطية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.