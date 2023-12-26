ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 12 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية، أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى وصلة المريوطية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة أصيب 12 آخرين لقي أحد الأشخاص مصرعه انقلاب سيارة ميكروباص أعلي وصلة المريوطية قسم شرطة الأهرام أجهزة الأمن