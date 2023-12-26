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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط  خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة  ( KIA TING ) و التي ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م القادمة من ليتوانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 7699 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37496 طن تشمل : 3950 طن اسمنت معبأ و 2150 طن مولاس و 12066 طن يوريا و 1566 طن ملح معبأ و 5634 طن رمل و 12130 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34363 طن تشمل : 11499 طن قمح و 6000 طن كسب صويا و 9505 طن خردة  و 3760 طن حديد و 3599 طن فول  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 372 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3819 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137283 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 287433 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6415 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4884 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا   ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة.

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