الحبس سنة لعاطل بتهمة حيازة الحشيش المخدر في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي في منطقة باب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “أحمد . ج” أحرز مخدر حشيش، الميثامفيتامين، الايس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب الشعرية القبض على المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتتبهت بالمتهم وباستبيان الأمر تبين أنه بحوزته الحشيش المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي عدد ١٠ لفافات لمخدر الحشيش والايس والميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتها بقصد التعاطي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.