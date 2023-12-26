أمريكا: فتح تحقيق بشأن تهديدات لقضاة حكموا بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، تحقيقًا بشأن تهديدات موجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترشح بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميجويا، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية"، مضيفة: سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع.

من جانبه، قال المتحدث باسم سلطات دوريات الطرق في ولاية كولورادو، ماستر تروبر غاري كاتلر، إن السلطات المحلية ستتعامل مع أي تهديدات ضد القضاة.

وكانت المحكمة في حكمها، قد قضت بعدم أهلية ترامب لتولي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

