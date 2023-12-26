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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. ليفربول أمام بيرنلي والاتحاد أمام النصر في قمة الدوري السعودي

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهة بيرنلي أمام ليفربول ومانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وقمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد نوتينجهام فورست – الساعة 2:30 عصرًا

بورنموث ضد فولهام – الساعة  5 مساء

شيفلد يونايتد ضد لوتون تاون – الساعة  5 مساء

بيرنلي ضد ليفربول- الساعة 7:30 مساء 

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

 

الاتحاد ضد النصر- الساعة 8 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري

 

الاتحاد السكندري ضد فاركو-الساعة 7 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد الوداد – الساعة 7 مساء

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