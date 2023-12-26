ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يطالب بمواجهة قضية تراجع المواليد

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قضية التراجع المفاجئ لمعدل المواليد في البلاد من منظور مختلف جذريا، مؤكدا الحاجة لتحديد أسبابه والتوصل لحلول فعالة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن يون أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع وزاري، بالتزامن مع تراجع معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، الذي يعد الأدنى بالفعل على مستوى العالم، لمستوى منخفض آخر في أحدث ضربة لجهود الحكومة لتعزيز عدد السكان المتراجع.

ووفقا لوكالة الإحصاء، فإن معدل الخصوبة وصل لمستوى قياسي منخفض ربعي بلغ 7ر0% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وقال يون "قضية انخفاض معدل المواليد تتطلب منا جميعا أن نتعامل مع الوضع بصورة أكثر جدية وأن نفكر في الأسباب والحلول من منظور مختلف عن ذي قبل".

وأشار يون إلى أن الخبراء أرجعوا تراجع معدل المواليد إلى المنافسة الشديدة، خاصة في مجالات مثل التعليم، كما شدد على أنه يجب تعزيز جهود مواجهة مثل هذه المشاكل وتصحيحها.

الرئيس الكوري الجنوبي التراجع المفاجئ لمعدل المواليد