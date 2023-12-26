التفاصيل كاملة.. 22 ألف مواطن يتلقون خدمات طبية في الوحدة الصحية بكفر سعد

قام الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بكفر سعد البلد؛ إذ تفقد قسم الاستقبال وتابع الانضباط الادارى بالمركز وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

جدير بالذكر أن الوحدة الصحية بكفر سعد البلد تخدم 21773 نسمة و تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة، وهي الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل وخدمات المتوطنة ومتابعة الأطفال تحت ٥ سنوات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية للأطفال وتحليل الغدة الدرقية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات مكتب الصحة واستخراج وشهادات الميلاد والوفاة وخدمات صحة البيئة والتثقيف الصحي.

هذا بالاضافة إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة و التى تشمل (دعم صحة المرأة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة).