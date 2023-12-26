الرئيس البيلاروسي: شحنات الأسلحة النووية الروسية اكتملت

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا أكملت إرسال شحناتها من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بلاده، وهي خطوة أثارت مخاوف قوية في بولندا المجاورة وأماكن أخرى بالمنطقة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس البيلاروسي، خلال اجتماع للكتلة الاقتصادية التي تقودها موسكو في سان بطرسبرج، أن الشحنات اكتملت في أكتوبر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد الأسلحة التي تم إرسالها أو مكان نشرها.

يذكر أن الأسلحة النووية التكتيكية، المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، لها مدى قصير ومردود منخفض مقارنة بالرؤوس الحربية النووية الأكثر قوة، المجهزة بالصواريخ بعيدة المدى.

وأوضحت موسكو إنها ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة التي ترسلها إلى بيلاروسيا.

وكان لوكاشينكو قد قال إن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بلاده "يهدف إلى ردع عدوان بولندا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتقدم بولندا الدعم العسكري والإنساني والسياسي لجارتها أوكرانيا، خلال الحرب ضد روسيا، وتشارك في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو ومينسك.

وهاجم الجيش الروسي المتمركز في بيلاروسيا أوكرانيا من الشمال في الأيام الأولى للحرب، لكن من غير المعروف إن كان الجيش البيلاروسي قد شارك في الحرب.