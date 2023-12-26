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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 27 طن كحول مجهولة المصدر بجنوب سيناء

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت الإدارات الخارجية والرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى حملات تفتيشية  أسفرت عن : تحرير 120 محضر خلال الفترة الماضية.

وتضمنت المحاضر:

ضبط والتحفظ على 1450كرتونة كحول باجمالى 27 طن كحول  بأحد المخازن مجهول المصدر .

ضبط والتحفظ على كميه قدرها 100 كجم أطباق لحم مفروم وكبدة ودجاج غير صالحة للاستخدام الآدامي، وكذا 1200 علبة سجائر بإجمالي 120 قاروصة سجائر.

 محاضر متنوعه مابين محاضر إثبات حاله لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار
أو البيع بأزيد من السعر الرسمى
أو عدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامه، وتكليف
المهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء.

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- مديرية التموين والتجارة الداخلية - جنوب سيناء ضبط ٢٧ طن كحول المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين