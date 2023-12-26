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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 491 عسكريا

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 491 عسكريا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إلى مقتل الرقيب أول يوسف جيترز، 25 عاما، مقاتل مدرع في الكتيبة "7029"، فرقة رام (179)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والرقيب إليشا جوناثان لوبر، 24 عاما، مقاتل من الكتيبة "8104" لواء رام (179)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وبهذا ترتفع حصلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة منذ الـ 27 من أكتوبر إلى 158 عسكريا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر حوالي 2023 مصابا، فيما وصل عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة حوالي 834.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة