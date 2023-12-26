فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وتنفذ حملة اعتقالات موسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل كما نفذت حملة اعتقالات موسعة في المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس الإثنين، قصف مكثف نتج عنه استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.