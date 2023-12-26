جيش الفلبين يعلن مقتل 9 متمردين في اشتباكات مسلحة

أعلنت القوات المسلحة في الفلبين مقتل تسعة متمردين شيوعيين في سلسلة من الاشتباكات المسلحة، أمس الإثنين، وذلك بعد مرور قرابة شهر على توافق الحكومة والمتمردين على استئناف محادثات السلام.

ووقعت الاشتباكات في أربعة قرى نائية بمدينة "مالايبالاي" بجنوب البلاد في بداية هدنة مدتها يومين أقرها الحزب الشيوعي الفلبيني وجناحه المسلح (جيش الشعب الجديد) من جانب واحد، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

يشار إلى أن الحكومة والمتمردين أعلنوا الشهر الماضي اعتزامهم استئناف محادثات السلام العام المقبل بعد سلسلة مفاوضات غير ناجحة أطلقتها حكومات سابقة.