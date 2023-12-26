ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يعين أول ممثل بابوي مقيم في فيتنام

بابا الفاتيكان فرانسيس
بابا الفاتيكان فرانسيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عين بابا الفاتيكان فرانسيس أول ممثل بابوي مقيم في فيتنام، في خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الفاتيكان والدولة التي يقودها شيوعيون وتوجد بها طائفة كاثوليكية متزايدة.

وعين الفاتيكان رئيس الأساقفة ماريك زاليفسكي سفيرا بابوبيا مقيما في فيتنام، وفقا لموقع "أخبار الفاتيكان". وكان زاليفسكي مقيما في سنغافورة كممثل غير مقيم في فيتنام منذ عام 2018 وتم السماح له بالقيام بزيارات عمل بموافقة الحكومة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة الفيتنامية.

وتمت الموافقة على تغيير وضع رئيس الأساقفة البولندي زاليفسكي (60 عاما) عندما زار الرئيس فو فان ثونج الفاتيكان في وقت سابق من العام الجاري. ولا تزال الخطوة التي أعلنتها حكومة الفاتيكان عشية عيد الميلاد لا ترقى إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة على الرغم من مناقشة الجانبين تجديد العلاقات منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقطعت فيتنام العلاقات مع الفاتيكان بعدما سيطر الشيوعيون على السلطة في نهاية حرب فيتنام عام 1975. وتم النظر إلى الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت على أنها مقربة للغاية من فرنسا، التي حكمت فيتنام لنحو سبعة عقود كقوة استعمارية.

بابا الفاتيكان أول ممثل بابوي فيتنام