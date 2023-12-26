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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء،   محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محـمد عمـران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وأسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة وإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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