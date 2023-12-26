احذر شقوق الجلد والأقدام المبللة.. لها صلة بأمراض القلب

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 12:39 ص

كشفت أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، أن انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الأقدام المبللة يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة وبالتالي لأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، موضحة أن «الأقدام المبللة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب، لأن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية. ولكن عند انخفاض حرارة الجسم تضعف منظومة المناعة، ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي. وهذه أمراض التهابية في الشغاف (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن موقع «غازيتا رو» المحلي.

وتابعت الطبيبة بالقول «يمكن أن يحدث أيضا التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب الالتهابي؛ إذ يتسبب العامل الفيروسي، الذي يخترق الجسم، في تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وإطلاق عمليات المناعة الذاتية». وأكدت أن «الأقدام المبللة والشقوق في الجلد هي نقاط دخول للعدوى الفطرية التي يمكن أن تكون سببا في التهاب عضلة القلب. كما يمكن أن يؤدي تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة».

ولتجنب مثل هذه المضاعفات دعت أنستاسيا لضرورة «الحفاظ على دفء القدمين».