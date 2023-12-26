ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

9 علامات تدل على ضعف المناعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت المدير العام لمركز خودانوف للتصحيح المناعي الروسي الدكتورة لودميلا لابا من 9 علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي.

وأوضحت الطبيبة الروسية أن الإصابة بالأمراض المعدية ليست العلامة الوحيدة التي تشير إلى ضعف منظومة المناعة. كاشفة عن 9 علامات أخرى جاءت وفق ما يلي:

1. تكرار إصابة الشخص بالمرض

2. رد الفعل لمسببات الحساسية

3. الضعف

4. التعب

5. سيلان الأنف

6. احتقان الأنف

7. حكة في العين

8. الطفح الجلدي

9. احمرار العين.

 

وبينت لابا أن الالتهابات غير المعالجة ونوبات الحساسية والأنظمة الغذائية غير السليمة يمكن أن تؤثر سلبا في منظومة المناعة. مؤكدة «يزداد عدد المصابين بالحساسية. وكل اتصال بمسبباتها يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة. بالاضافة الى بؤر العدوى المزمنة. فمثلا إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا أو كوفيد وبقيت آثارها الفيروسية، أي ما يسمى بالعدوى المستمرة، يمكن أن تستقر في أي خلية من خلايا الجسم. وهذه تتعب الجسم وترهق منظومة المناعة. كما أن نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم والتسمم والصيام والأنظمة الغذائية غير السليمة كلها تضعف منظومة المناعة».

 

لكنها ترجع وتقول إنه «يمكن استعادة مستوى منظومة المناعة فقط تحت إشراف طبيب مختص». وبينت «إذا مرض الشخص أكثر من 2-3 مرات في السنة، فهذا سبب وجيه لاستشارة أخصائي أمراض المناعة والحساسية، الذي بعد الاختبارات اللازمة سيكتشف سبب إرهاق منظومة المناعة وأسباب الحساسية التي تضعفها. كما سيبحث عن عدوى فيروسية مستمرة. لأنه إذا لم تعالج الحالة، فقد يحدث تلف في الأعضاء، وخاصة في البنكرياس وكيس المرارة». وفق قولها، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ضعف المناعة ضعف الجهاز المناعى