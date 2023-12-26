زيت السمك والفيتامينات مكملات غذائية مفيدة لبشرتك

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 12:22 ص

مع التقدم في العمر تتغير أشياء كثيرة بما في ذلك البروتينات الموجودة في البشرة والتي تتحلل بمرور الوقت وهذا يسبب التجاعيد ويجعل من الصعب الحفاظ على بشرتك ناعمة وشبابية ومشرقة.

هناك الكثير من المكملات الغذائية الطبيعية التي تعمل على محاربة التجاعيد والتخلص من الشيخوخة مع تعزيز الرطوبة وهى:

- زيت سمك

زيت السمك مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه الأحماض الدهنية الأساسية لديها عدد من الفوائد الصحية المثبتة، وأنها تدعم نمو الكولاجين وتعزيز رطوبة الجلد، وكلاهما يساعد على الحفاظ على بشرتك جميلة.

- الزنك والكالسيوم

يعد كل من الزنك والكالسيوم ضروريين لصحتك بشكل عام، لكنهما مهمان أيضًا لصحة بشرتك، الزنك ضروري لبنية الخلايا وقوة الأنسجة، مما يساعد على محاربة التجاعيد والحفاظ على شد الجلد وفي الوقت نفسه، يساعد الكالسيوم في تجديد الخلايا ونموها، وبالتالي الحفاظ على بشرتك شابة وجميلة.

- الفيتامينات (أ، ج، هـ)

ربما لا يكون مفاجئًا أن الفيتامينات مفيدة لصحتك. ولكن من الجدير التأكيد على مدى أهمية هذه الفيتامينات A وC وE لبشرتك ومن فوائدها لبشرتك.

-يزيد فيتامين أ من تكاثر الخلايا ويحفز إنتاج الكولاجين.

-يساعد فيتامين Cعلى منع تلف الخلايا، وبالتالي يسهل إنتاج الإيلاستين والكولاجين.

-فيتامين Eهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد وتساعد في الحفاظ على الرطوبة.

- البيوتين

البيوتين هو أحد فيتامينات ب الأساسية، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب7، الذي يساعد على تعزيز البشرة الجميلة، بالإضافة إلى صحة الأظافر والشعر ويعتقد الباحثون أيضًا أن البيوتين يعمل على تقليل موت خلايا الجلد، وهو أمر جيد بالتأكيد.

يوجد البيوتين في الأطعمة مثل الجبن والفاصوليا والبيض والخضروات الورقية. يمكنك إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لضمان حصولك على الكثير من البيوتين، أو يمكنك تناول قرص كمكمل غذائي.

- حمض الهيالورونيك

يعد حمض الهيالورونيك، أو هيالورونات الصوديوم، بلا شك أحد أفضل المكملات الغذائية للبشرة الجميلة، ويتمتع هذا المركب بخصائص قوية بشكل لا يصدق للاحتفاظ بالرطوبة، لذا فلا عجب أنه يساعد في الحفاظ على مظهر بشرتك شابا.