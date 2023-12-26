5 قواعد للحماية من ظهور تجاعيد الرقبة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 12:42 ص

تجاعيد الرقبة واحدة من المشكلات التي تعانى منها السيدات وتؤثر على جمالهن ومظهرهن، في حين أن بعض التجاعيد الموجودة على الرقبة تعتبر طبيعية، إلا أنه يمكن تجنب الكثير منها من خلال العناية البسيطة والاهتمام بعادات معينة بالنسبة، وحسب ما ذكره موقع pinkvillaهناك خطوات بسيطة تساعدك على تجنب تجاعيد الرقبة وهى:

1. واقي الشمس:

يعتبر الكريم الواقي من الشمس من أهم العناصر الأساسية للعناية بالبشرة، ولقد ركز خبراء التجميل في جميع أنحاء العالم بشكل بارز على تطبيق الكريم الواقي من الشمس يوميًا وإعادة وضعه كل 2-3 ساعات، واقي الشمس واسع النطاق سيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويبطئ علامات الشيخوخة التي تظهر على الجلد، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وهذا يجعل وضعه على رقبتك أمرًا ضروريًا للغاية، سواء كان ذلك باستخدام لوشن أو جل أو كريم أو مصل.

2. دمج حمض الهيالورونيك وفيتامين C:

فيما يتعلق بالعلاجات الموضعية مثل الأمصال والتونر والمرطبات، يمكن للمرء بسهولة العثور على منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين C وحمض الجليكوليك التي تخترق الجلد بكفاءة هذه المكونات ضرورية لترطيب البشرة، ويمكن عكس الضرر البيئي الناجم عن الجذور الحرة والتعرض لأشعة الشمس على الجلد باستخدام الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين C بالنسبة لأحماض الهيالورونيك.

3. ضعي الريتينول وركزي على بناء الكولاجين:

لقد كانت منتجات الريتينول المتاحة دون وصفة طبية مرادفة لمكافحة الشيخوخة في السنوات القليلة الماضية، فالريتينول هو أحد مشتقات فيتامين أ الذي أثبت بشكل كبير تأثيره الإيجابي على إنتاج الكولاجين ويساعد في مكافحة علامات شيخوخة الجلد، لتحفيز الكولاجين في الجلد، تحظى العلاجات الاحترافية مثل الوخز بالإبر الدقيقة باستخدام الترددات الراديوية بشعبية كبيرة، وتعمل هذه العلاجات المتقدمة على تعزيز إنتاج الكولاجين وشد الجلد والقضاء على التجاعيد.

4. تجنب التدخين:

كشفت دراسة أجريت عام 2013 أن التغيرات التي يسببها التدخين في الوجه والشيخوخة المبكرة هي أبرزها، في حين أن التبغ هو المسؤول عن تلف الكولاجين، فإن تناول النيكوتين يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى ظهور التجاعيد على الجلد، وكشفت دراسة أخرى عن الآثار المجددة لعدم التدخين على الجلد، مثل عكس علامات الشيخوخة الظاهرة.

5.اعتني بوضعية رقبتك:

يتجاهل الكثير منا بسهولة أهمية وضعية الجسم وكيف تؤثر على مظهرنا بفضل التكنولوجيا، سواء كان هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي، أصبح لدى الكثير من الأشخاص الآن ما يسمى برقبة التكنولوجيا أو رقبة النص مع تناقص الكولاجين في الجلد، تتعمق التجاعيد التي تتشكل بسبب وضعية الرقبة الثابتة وتميل إلى العثور على مكان دائم، ولتجنب ذلك، تأكد من قيامك بتغييرات منتظمة في وضعية جسدك وتقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة.