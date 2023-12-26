ممدوح رسلان: تطوير منظومة المدفوعات الرقمية علي نحو يخدم المواطنين

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية على نحو يخدم المواطنين متلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحديد القواعد والشروط والأحكام المنظمة لآلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك للشركات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التطلع إلى مستقبل أكثر تقنية وسهولة، وتحسين تجربة المواطنين وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتزامنا بتطوير الخدمات وتعزيز الأنظمة الرقمية فى تقديم الخدمات.

ووقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بروتوكول تعاون بشان خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، فى إطار الخطوات التي تتخذها الشركة والبنك فى مجال التحول الرقمي والشمول المالى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، بحضور قيادات الشركة القابضة والبنك.



ويتيح البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة فى خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة وخدمة ماكينات POS ورمز الإستجابة السريعQR Code و خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS .