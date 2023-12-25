مصدر بالأهلي يكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل إصابة محمد الشناوي وموقفة من نهائي السوبر

أصبحت فرص مشاركة محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال أمام مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل صعبة جدًا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة نصف النهائي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول وخرج من الملعب وشارك بدلًا منه مصطفى شوبير.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال في العضلة الخلفية في قدمه اليسرى.

وقال مصدر إن محمد الشناوي يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة ستحدد فرصة مشاركته في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

من جانه قال ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي إن إصابة محمد الشناوي غير خطيرة وسيخضع للفحوصات الطبية لحسم موقفة من النهائي.