تقرير إسرائيلي: الولايات المتحدة سلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن أسلحة ومعدات منذ 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، بأن 244 طائرة نقل و20 سفينة أمريكية سلمت ونقلت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية حسبما نقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، تشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

ويأتي تقرير "تايمز اوف إسرائيل" في أعقاب تعليقات عضو الكنيست تالي جوتليف، من حزب الليكود، الذي ادعى في اجتماع لحزبه في وقت سابق اليوم أن كمية القصف المدفعي الإسرائيلي لأهداف تابعة لحماس في جنوب غزة "انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية".



ويتناول التقرير الإسرائيلي أيضًا ما يقول إنها ادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي منخرط في "اقتصاديات التسلح" بمعنى احتفاظه بالذخيرة لضمان عدم نفادها.

يُشار إلى أنه في 6 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن الأمريكية رقم 200 التي تحمل معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي. حيث جاء في البيان "يمثل التسليم الكبير تتويجًا لجهد مشترك بقيادة بعثة المشتريات الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع، بالتعاون مع مديرية الإنتاج والمشتريات وقسم التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات في جيش الدفاع الإسرائيلي".