بوتين: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% بحلول نهاية 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2023، وأنه من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضًا.

وأضاف بوتين -في تصريحات في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الاثنين- "لقد أبلغتُ هذا العام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي بحدوث نمو اقتصادي مستقر. لذلك، ففي روسيا، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪، وبحلول نهاية العام كان ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5%".

وتابع أن "هناك زيادة في الناتج الإجمالي المحلي وزيادة كبيرة في النسبة نفسها في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى"، وأنه استنادًا إلى المعلومات المتاحة لديه، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا، الدولة العضو في الاتحاد، سوف يتجاوز 9% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وأكثر من 5% في كازاخستان، وما يزيد عن 4% في قيرغيزستان، و3.5% في بيلاروسيا.

وأكد بوتين أن الاتصالات داخل الاتحاد مستمرة في النمو والزيادة بنشاط في جميع المجالات الرئيسية لتنمية التكامل، حتى على الرغم من الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب.