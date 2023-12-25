فيديو.. نتفليكس تطرح تريلر فيلم "Rebel Moon 2"

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم الأكشن “Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” والمقرر عرضه في 19 أبريل 2024.

يروي فيلم “Rebel Moon” قصة خيال علمي عن حرب في أقاصي الفضاء بين مستعمرة مسالمة ومضطهديها المستبدين بين النجوم المعروفين باسم "The Imperium"، وأثار الظهور الأول للفيلم الأول في السلسلة اهتمامًا بالفعل بالجزء الثاني.

الفيلم من تأليف زاك سنايدر، وكورت جونستاد، وشي هاتن، وبطولة صوفيا بوتلة، وجيمون هونسو، وإد سكرين، وميشيل هيوزمان، وباي دونا، وراي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت «جيمي»، ويُشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، وكليوباترا كولمان، وستيوارت مارتن، وإنفار إيجيرت سيغروسون، وألفونسو هيريرا، وكاري إلويس، وريان ريس، وإي دافي، وجينا مالون، وسكاي يانغ، وشارلوت ماجي، وكوري ستول.