ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 20674 شهيدًا و55 ألف مُصاب

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ80 للحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف المربعات السكنية، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة غالبيتهم من المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع - حسب أحدث معطيات لوزارة الصحة في غزة - إلى 20 ألفا و674 شهيدا ونحو 55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.