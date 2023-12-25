5 نصائح للتخسيس الآمن تعرفوا عليها

يعد الحصول على جسم رشيق هو هدف يسعي إليه النساء والرجال سواء وخاصة النساء لذا نقدم بعض النصائح:

1. شرب الكثير من الماء

قبل كل وجبة رئيسة أو وجبة خفيفة يجب شرب كوب من الماء،



2. اتباع صيام متقطع

إن الصيام المتقطع هو نمط من الأكل يتضمن صياما منتظمل قصير المدى ووجبات خلال فترة أقصر من اليوم. وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قصير المدى، حتى 24 أسبوعا، يؤدي إلى فقدان الوزن لدى الأفراد، الذين يعانون من زيادة الوزن. من الأفضل اتباع نمط الأكل الصحي في أيام عدم الصيام وتجنب الإفراط في الأكل. إن هناك أنواعا مختلفة من الصيام المتقطع، لذا يمكن اختيار نوع الصيام المتقطع الذي يناسب الجدول الزمني لكل شخص.

3. تناول البروتين على الفطور

من خلال تنظيم هرمونات الشهية، يمكن أن يساعد البروتين الأشخاص في الشعور بالشبع. يرجع السبب الرئيسي إلى أنه يقلل من هرمون الجوع الغريلين مع زيادة هرمونات الشبع. تعتبر الأطعمة التالية اختيارات جيدة لوجبة فطور غنية بالبروتين

4. اختيار الوجبات الطعام الليلية بحكمة

الأكل اللاواعي يحدث في معظم الأحيان بعد وجبة العشاء، وعند الاسترخاء مع العائلة أو أمام التلفاز.



5. تناول الأطعمة المفضلة لكن بكميات محددة

يُصح بتناول القليل من الأطعمة المحببة بدلًا عن الامتناع تمامًا عن تناولها، حيث أن الاعتدال هو المفتاح لأسرع طرق التخسيس.

6. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة

البروتين هو أكثر مغذ يشعر الجسم بالامتلاء، فهو مشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون، كذلك يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ويشجع على حرق الدهون، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة.