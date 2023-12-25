الأمن يضبط عنصرا إجراميا شديد الخطورة ظهر عبر فيديو بالفيسبوك

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاح نارى مصحوب بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) وتبين قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة) وضبط بحوزتهما (بندقية آليه 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين – الآيس").

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.