وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للحكم أشرف محمد

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطورات الحالة الصحية للحكم الكابتن أشرف رشاد محمد محمود، والذي يمر بحالة مرضية.



اطلع الدكتور أشرف صبحى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للحكم، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.



-وعليه- تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف عبدالوهاب أستاذ علاج الأورام طب عين شمس وعضو المجلس الاستشاري الطبي للجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بضرورة إرسال الحالة يوم الأربعاء القادم لعيادة سيادته الخاصة للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة بالمجان.



وتم التنسيق مع الدكتور حازم ابوالعباس ممثل أمانة المراكز الطبية المختصة بوزارة الصحة باللجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بأنه سيتم علاج الحالة بمركز أورام مدينة نصر بقرارات علاج علي نفقة الدولة بعد وضع الخطة العلاجية اللازمة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل أن شاء الله.