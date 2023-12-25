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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الفيوم" يشارك فى ورشة عمل المعلم المتميز الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في ورشة عمل مبادرة تميز المعلم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور، خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومديري المديريات التعليمية، ومديرى التعليم الابتدائى وموجهى العموم بمديريات التربية والتعليم بمحافظات الفيوم، والقاهرة الكبري، والقليوبية وبنى سويف.

تم تنظيم ورشة العمل بفندق فى القاهرة.. وهدفت ورشة العمل إلى التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة فى المديريات التعليمية، والتعرف على أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التى ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمى المرحلة الإبتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، وتم عرض مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.

تم عرض توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي إحتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

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تعليم الفيوم ورشة عمل المعلم المتميز الممل من الوكاية الأمريكية التنمية الدولية بوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالفيوم