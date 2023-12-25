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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم: استلام وتوزيع 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي "صور"

جانب من التسليم
جانب من التسليم
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تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عدد 13655 جهاز تابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بأشراف الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، وبحضور ريحاب عريق وكيل المديرية.
 وأكدت وكيل الوزارة بأن المديرية قامت بتسليمها على الإدارات التعليمية والمدارس، لتوزيعها غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023م على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك بحضور محمد نامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومسئول أمن المدير،ة  ومسئولى التطوير التكنولوجي.

تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

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